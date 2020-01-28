صور.. نيللي كريم "باليرينا" في جلسة تصوير.. ومتابعون: مش هنعرف نعمل كدة

لصالح النسخة العربية من مجلة "elle" الفرنسية، خضعت الفنانة نيللي كريم، لأحدث جلسة تصوير، وظهرت فيها مرتدية "جامبسوت"، من الأبيض والأسود، وكانت "باليرينا" في الفوتوسيشن.

وشاركت "نيللي" صور جلسة التصوير مع متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كما شاركت المجلة كذلك بفيديو من كواليس جلسة التصوير.

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وتنوعت التعليقات على الفوتوسيشن من المعجبين، والمرونة التي ظهرت عليها نيللي كريم، في الصور، ومن بين التعليقات: "أنا احتمال مالقيش فخادي لو حاولت اعمل كده"، و"بجد إزاي بتعملي كدة في الصور"، و"باليرينا فعلا إنتي مبتكدبيش"، و"لأ إحنا مبنعرفش نعمل كدة".