منها الشاي.. 5 مشروبات احذر تناولها بعد الأكل مباشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

البعض يفضل تناول المشروبات بعد تناول الأكل مباشرة، اعتقادًا أن هذه المشروبات تساعد على الهضم سريعًا، لكنّ الأمر غير صحيح، وتسبب العديد من الأضرار على الصحة.

نوضح لكم بعض المشروبات التي يجب تجنب تناولها بعد الطعام مباشرة حتى لا تضر بصحتنا، وفق ما أوضح الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية في تصريحه لـ"الخليج 365":

- الشاي:

تناول الشاي عقب الانتهاء من الطعام مباشرة له أضرار على صحة الجسم، حيث إنه يؤثر على امتصاص العناصر الموجودة في الطعام، كالحديد في الجسم، ويؤدي إلى الإصابة بالأنيميا الشديدة وعسر الهضم.

Advertisements

- المشروبات الغازية:

يعد تناول المشروبات الغازية بعد الطعام مباشرة، من العادات غير الصحية لصحة الإنسان، حيث إنها من أكثر المشروبات التي تسبب عسر الهضم، وتؤثر على امتصاص العناصر الغذائية المهمة اللازمة للجسم، وضعف المناعة الكلية للجسم، كما تؤثر على القدرة الذهنية، وتؤدي إلى الإصابة بمرض هشاشة العظام.

- العصائر المعلبة:

تناول العصائر المعلبة بعد الطعام، تمثل ضررا على الجسم نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من المواد الحافظة والألوان الصناعية، وتسبب ضعف المناعة، والإصابة بالأورام السرطانية، وزيادة الوزن لاحتوائها على نسبة سكر عالية.

- المنبهات:

تسبب المشروبات التي بها مادة الكافيين، كالقهوة والنسكافيه والكاكو، أضرارًا أثناء التبول، حيث إن تناولها يوميًا يؤدي إلى جفاف التبول عند الإنسان وزيادة ضربات القلب، بالإضافة إلى فقد بعض العناصر الغذائية المهمة الموجودة في الطعام كالكالسيوم.

- القهوة سريعة التحضير:

هي القهوة المضاف إليه كريمة أو لبن، تكون ضارة لأن بها نسبة دهون عالية، تؤثر على الجسم ويمكن أن تسبب حدوث الأورام السرطانية، وتقلل من القدرة المناعية للجسم، والإصابة ببعض أمراض القلب.