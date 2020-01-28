تنسيقات مختلفة للشابات من الفاشينيستا لما العقيل

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يناير 2020 04:40 مساءً - تتمتع الفاشينيستا لما العقيل بقدرٍ عالٍ من الأناقة والأنوثة في تنسيقاتها المتنوعة، وتحرص على ارتداء ما يناسب قوامها ولون بشرتها، وقد أطلت مؤخرًا بأزياء وتنسيقات مميزة جمعناها لكِ اليوم لتلهمكِ أفكارًا مميزة.
لاطلالة لا مثيل لها للمناسبات الضخمة، تزينت لما بفستان فوشيا منفوش مُزيَّن بطبقات من الكشكشة وأكمام عريضة، ولاطلالة أكثر بساطة تجملت بفستان أخضر بطبقات ناعمة، كما ظهرت بفستان أسود مزين بأكمام طويلة، ومنسق من الأعلى بقماش أبيض ومن الأسفل بقماش أصفر، وأكملته بسلسلة طويلة.
ولستايل شبابي أطلت بتنورة بليسيه سوداء مزينة من الأسفل بقماش الدانتيل، وأكملتها ببلوزة سوداء وجاكيت جينز، وللوك عصري أنيق ارتدت قميصًا أبيضَ بأكمام منفوخة وتنورة مزينة بطبقة سُكرية، وفي إحدى حفلات موسم الرياض اختارت بنطالًا من الجلد الأسود وبلوزة صوفية بسيطة.
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