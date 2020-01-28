صيحة قميص الديسكو وطريقة تنسيقه

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يناير 2020 04:40 مساءً - يعتبر قميص الديسكو من أكثر القطع الكلاسيكية التي تتواجد في خزانة كل سيدة ترغب في تجديد اطلالاتها ، خصوصا الكلاسيكية.
يعد قميص الديسكو من الصيحات القديمة التي كانت في عصر السبعينات واستمرت حتى الثمانينات ولكنها تعود إلى ساحة الموضة من جديد، ليكون واحد من أبرز صيحات 2020.
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طريقة تنسيق القميص الديسكو للسهرات
وكان أهم ما يميز قميص الديسكو قديما هو الستايل الفضفاض واللامع للقميص وكان يأتي بألوان كثيرة مختلفة، وهو من اسمه كان الأنسب أكثر للسهرات، فاللمعان في القميص يجعله ملفت للأنظار ومناسب أكثر للدعوات المسائية.
أيضا ما يميز قميص الديسكو هو الياقة العريضة، وقديأتي قميص الديسكو من قماش الستان أو القماش المزين بالترتر الكثيف أو الشيفون المزين بالكشاكش الأممية ولكنها لامعة أو من القماش الميتاليك.
وكان دائما ما يعرف قميص الديسكو بستايله الذي يتم تنسيقه مع البنطلون الشارلستون ذو الخصر المرتفع، والآن مع صيحات موضة2020 وعودة القميص الشارلستون من جديد إل الساحة بقوة، بإمكانك تنسيق قميص الديسكو على غرار السبعيناات أو تختارين طريقة أخرى تسلميها من الصور لإطلالتك.
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