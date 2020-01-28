صيحة قميص الديسكو وطريقة تنسيقه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يناير 2020 04:40 مساءً - يعتبر قميص الديسكو من أكثر القطع الكلاسيكية التي تتواجد في خزانة كل سيدة ترغب في تجديد اطلالاتها ، خصوصا الكلاسيكية.

صيحة قميص الديسكو



يعد قميص الديسكو من الصيحات القديمة التي كانت في عصر السبعينات واستمرت حتى الثمانينات ولكنها تعود إلى ساحة الموضة من جديد، ليكون واحد من أبرز صيحات 2020.

تابعي المزيد: أفكار لتنسيق القميص المقلم .. هكذا تعتمده النجمات

Advertisements

طريقة تنسيق القميص الديسكو للسهرات

صيحة قميص الديسكو



وكان أهم ما يميز قميص الديسكو قديما هو الستايل الفضفاض واللامع للقميص وكان يأتي بألوان كثيرة مختلفة، وهو من اسمه كان الأنسب أكثر للسهرات، فاللمعان في القميص يجعله ملفت للأنظار ومناسب أكثر للدعوات المسائية.

أيضا ما يميز قميص الديسكو هو الياقة العريضة، وقديأتي قميص الديسكو من قماش الستان أو القماش المزين بالترتر الكثيف أو الشيفون المزين بالكشاكش الأممية ولكنها لامعة أو من القماش الميتاليك.

صيحة قميص الديسكو



وكان دائما ما يعرف قميص الديسكو بستايله الذي يتم تنسيقه مع البنطلون الشارلستون ذو الخصر المرتفع، والآن مع صيحات موضة2020 وعودة القميص الشارلستون من جديد إل الساحة بقوة، بإمكانك تنسيق قميص الديسكو على غرار السبعيناات أو تختارين طريقة أخرى تسلميها من الصور لإطلالتك.

تابعي المزيد: نجمات مهرجان الجونة يباركن موضة القميص الأبيض للسهرات