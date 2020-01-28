موديلات فساتين سهرة بألوان الباستيل موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يناير 2020 04:40 مساءً - هيمنت الألوان الباستيلية الحالمة على مجموعات دور الأزياء العالمية واللبنانية، وشهدت منصات العروض تنوع كبير من حيث القصات والخامات وأشكال التطريز الفاخرة والمبتكرة.

"الخليج 365" جمعت لكِ أجمل موديلات فساتين سهرة بألوان الباستيل، لتتعرفي من خلالها على جديد إتجاهات الموضة لتكوني ملكة السهرات في العام الجديد.



فساتين منفوشة من أسبوع الكوتور

Tony Ward



كالعادة لم تخلو مجموعات الكوتور من فساتين السهرة المنفوشة، أحببنا الموديلات التي قدمتها الدور اللبنانية فتألقت عارضات جورج حبيقة Georges Hobeika بفساتين زرقاء فاتحة مصممة بتوب شفاف مغطى التطريز وتنورة بليسيه، فيما أطلت عارضات طوني ورد Tony Ward بفساتين V Neck مزينة بقصاصات ناعمة من نفس لون الفستان.

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فساتين سهرة مزدانة بالريش من أسبوع الكوتور

Georges Hobeika



بعد أن كان نجم 2019، سجل الريش حضور كبير على خشبات عروض أسبوع الكوتور، استخدمه المصمم اللبناني جورج شقرا Georges Chakra في تزيين أحد الكتفين والتنورة، بينما أكتفي جورج حبيقة Georges Hobeika بتزيين تنانير الفساتين المغطاة بالترتر بالريش الوردي النافر.

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فساتين سهرة قصيرة موضة ربيع 2020

Dior



بخلاف فساتين السهرة الطويلة، قدمت عدد من الماركات فساتين قصير تعلو الركبة، لفتنا الفستان الوردي الناعم المزين بتوب أشبه بالكاب القصير من عرض دار ديور Dior، أيضا الفستان الديكولتيه المزود بكاب طويل يصل إلى الرض من توقيع جورج شقرا Georges Chakra والذي تميز بقصة الـ A Line الواسعة.

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فساتين سهرة مستقيمة القصة من أسبوع باريس

Schiaparelli



ركزت عدد من الدور الكبيرة على فساتين السهرة مستقيمة القصة، أجمل التصاميم رصدناها لدى رالف آند روسو Ralph & Russo والذي قدم فساتين One Shoulder مغلفة بالترتر اللامع، كما أعجبنا التصميم المبتكر المميز بالكتف المنفوخ الكبير من توقيع ماركة Schiaparelli.

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