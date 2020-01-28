اطلالات فاطمة حسام بالعبايات مع تنسيق أنثوي ناعم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يناير 2020 04:40 مساءً - تعتمد مدونة الموضة المحجبة فاطمة حسام موديلات العبايات بغالبية اطلالاتها، ما يجعلها أيقونة للموضة بهذه التصميمات، وغالبًا ما تعتمد معها تنسيقًا أنثويًّا ناعمًا يناسب ذوقها الرقيق.

وإن كنتِ من محبات هذا الذوق المخملي، إليكِ اطلالات فاطمة حسام بالعبايات مع تنسيق بسيط وناعم، اختاري منها ما يناسبكِ.

العبايه النود الروز مع الكشكش

العبايه النود الروز مع الكشكش

لفتنا هذا الموديل الناعم للفاشينيستا فاطمة حسام، مع الأكمام بقصات الكشكشة، مناسبة لقوامها الرشيق، نسقت معها فستانًا أبيض طويلًا، واختارت الكعب العالي والحجاب باللون الأبيض، أما الشنطة فاعتمدتها بسيطة لكنها لافتة بتصميمها الصغير للحقيبة البوكس من لويس فيتتون Louis Vuittion.

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العبايه من الساتان الحريري مع التنورة الملونة

العبايه من الساتان الحريري مع التنورة الملونة

وبتنسيق آخر اعتمدت فاطمة حسام على العبايه من الساتان المخملي مع لمسات مكسرة بسيطة، نسقتها مع تنورة من الحرير أيضًا برسومات ملونة، مناسبة للشابات، واختارت معها الشنطة الميني الميتالك وحجابًا من الساتان الحريري بالدرجة الأرجوانية الداكنة.

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العبايه المعطف مع الأزرار الأمامية

العبايه المعطف مع الأزرار الأمامية

عندما اختارت فاطمة حسام العبايه المعطف، اعتمدتها بدرجات النود المفضلة لديها، إذ اختارت اللون الروز المخملي، ونسقت مع هذا الموديل الحجاب باللون الأبيض، مع شنطته البوكس الشفافة، وهو من التنسيقات المميزة التي يمكن أن تعتمديها مع هذا الموديل للعبايات، أو اعتمدي الستايل نفسه مع أحجام كبيرة تناسب أيامكِ المزدحمة.

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العبايه السوداء الواسعة مع مجوهرات فخمة

العبايه السوداء الواسعة مع مجوهرات فخمة

في المقابل اختارت فاطمة حسام المجوهرات الفخمة لتنسقها مع موديل العبايه السوداء الواسعة، وبذلك تكون قد وضعت لمستها الأنثوية ولكن بطريقة تتماشى مع فخامة اللون الأسود.

وكذلك اعتمدت الصندل المفتوح والحجاب باللون الأسود لتحافظ على اللوك المحايد، لاطلالة تناسب أوقات ما بعد المساء.

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