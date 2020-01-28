كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يناير 2020 04:40 مساءً - حماية العيون مهمة حتى في فصل الشتاء، لكن علينا مراعاة اتجاهات الموضة، لذا اخترنا هنا نظارات شمسية فاخرة للنساء عام 2020، من مدارج نيويورك ولندن، وميلانو و باريس، خلال أسابيع الموضة، التي لاحظنا أنّها لم تكن امتدادًا لموضة 2019 بل مبتكرة بتصميمات حديثة لا تخلو من الذوق الرفيع. نظارات 2020 ستعمل كواقٍ قوي تحتاجينه عند السفر يخاصة للأماكن التي تتساقط فيها الثلوج، فهي خُصصت بطريقة تحميكِ من انعكاس الثلج على الأشعة فوق البنفسجية، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالعيون.إليكِ أجمل التصميمات من اختيارنا:



نظارات شمسية 2020 بعدسات متصلة



هذه النظارات خُصصت لممارسة رياضة التزلج أو الرياضة الشتوية. تصميماتFendi وEudon Choi أضافت للعدسات الكبيرة طابعًا حضاريًّا متميزًا، باللون الأزرق.

Emporio Armani أطلق سلسلة من النظارات الشمسية الحمراء مع تصميم دقيق مع إطار من البلاستيك الأحمر، فيما اختار دار شانيل الإطارات البيضاء.

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نظارات شمسية 2020 بأشكال هندسية



بعدما تعودنا على مجموعة متنوّعة من الأشكال التقليدية للنظارات - كالعدسات والحافات، من الطبيعي أن نستغرب عندما يقرر المصممون إلقاء تلك الخيارات على جنب، والتفكير بأشكال جديدة تكون حتمًا أكثر تكلفةً لإنتاجها. عام 2020 حمل شكلًا جديدًا للنظارات الشمسية في تصميماتLoewe . النظارات الشمسية ظهرت بإطارات سميكة ذات أشكال هندسية مستديرة أو مرّبعة بزاوية مثالية في أعلى الأنف. في تصميمات Self-Portrait، النظارات سداسية، مع إطارات مصنوعة من المعدن الذهبي الرقيق؛ فيما تصميماتZimmerman تفوّقت بضخامة حجمها، ويُنصح بها فقط للوجوه الكبيرة.

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نظارات شمسية 2020 بإطارات معدنية شفافة



منذ العام الماضي انتشرت الإطارت المعدنية الشفافة، ولكن الفضل يعود إلى تصميمات التسعينيات على يد المصمّم Kurt Cobain الذي أطلقها ولكن بأشكال دائرية (وهي ترند هذا العام). كان لبعض النظارات الشمسية الفريدة في تصميمات Loewe إطارًا خفيفًا رائعًا مع بقع من اللون الأبيض والرمادي. دار Chanelأطلق نظارات شمسية نموذجية مرّبعة ذات الإطار الأبيض السميك، مع عدسات متصلة.. في غوتشي، كانت النظارات الشمسية مع عدسة بيضاء أنيقة.

نظارات شمسية 2020 بعدسات مثلثة



هذه النظارات واحدة من أبرز اتجاهات النظارات الشمسية لشتاء 2020،وهي مستوحاة من تسعينيات القرن الماضي، وهي تقارب العدسات الرفيعة والمثلثة. انطلق هذا الاتجاه في الموسم الماضي، لكنه بنفس قوة أزياء التسعينيات الأخرى. تصميمات فيرساتشي على وجه الخصوص اعتمدت هذه التصميمات، بمثلثات مائلة قليلًا إلى الأسفل، وإطارات مرصّعة بالجواهر، وهذ ما ميّز تصميمات Christian Siriano، إلا أنّ الفرق الرئيسي هو أنّ المثلثات تحولت إلى الأعلى وليس إلى الأسفل. حتى في Dolce&Gabbana، لاحظنا بعض النظارات المثلثة. تصميمات فالنتينو بدت كستايل الثمانينيات، حيث تُعلق العدسات بطريقة تجعلها تبدو من دون حافة، مع جواهر صغيرة تزين المحيط.

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