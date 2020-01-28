تنسيق الفساتين الشتوي للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يناير 2020 04:40 مساءً - لطالما كان للفستان الشتوي لمسة أنثوية يضيفها للصبيّة، ومن القطع التي لا تتخلى عنها الفتاة على الإطلاق، لا سيما الصبايا المحجبات، مع تنسيقات محددة لتناسب أسلوب الأزياء المحتشم.

وسوف نعرض لكِ مجموعة فساتين شتوية بأسلوب مدونات الموضة المحجبات لتختاري منها ما يناسبكِ.

حبيبة دو سيلفا بالفستان الكاروهات

بأجدد اطلالتها لفتتنا الفاشينيستا حبيبة دو سيلفا، باختيارها للفستان الميدي الطويل بلمسة الكاروهات العصرية، والذي اعتمدته مع حزام الخصر باللون الأسود من غوتشي، واختارت هذا البوت باللون الأبيض النود مع الكعب العالي، ليناسب قوامها الممتلىء ويمنحها مظهرًا أكثر رشاقة.

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الفستان الصوف من دون أكمام بأسلوب سمر البارشا

في المقابل اعتمدت الفاشينيتسا سمر البارشا على الفستان الصوف من دون أكمام باللون الكريمي، وهو أحد الدرجات الأنيقة التي يمكنكِ اختيارها بفساتين شتاء 2020.

نسقته مع بوت الساق الطويل بالدرجات المخملية نفسها ليتناسب أكثر مع موديل الفستان القصير، واختارت الاكسسوارات الذهبية لحزام الخصر للمسة أكثر نعومة، أما الشنطة فاعتمدت الموديل متوسط الحجم، لاطلالة أكثر عملية بالنهار.

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الفاشينيستا هاجر بفستان الصوف مع المعطف الطويل

الفاشينيستا هاجر بفستان الصوف مع المعطف الطويل

من التنسيقات السهلة والبسيطة للفستان الصوف، هو اعتماده مع المعطف الطويل، كهذا اللوك من الفاشينيستا هاجر، واقد اختارت درجات النود البيج لكلا من المعطف والفستان لاطلالة مخملية بألوان محايدة.

وكذلك اعتمدت شنطة متوسطة الحجم من غوتشي وسنيكرز أبيض، لاطلالة عملية بالنهار.

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الفساتين برسومات الحيوانات البرية

الفساتين برسومات الحيوانات البرية

أعجبنا هذا الموديل للفستان من الفاشينيستا سهى مات، برسومات الحيوانات البرية المناسب لهذا الشتاء، نسقته أيضًا باعتماد حزام الخصر الذهبي، وحجاب باللون الأخضر الزيتوني، وأكملت اللوك بالسنيكرز الابيض للمسة عملية، وبذلك تكون جمعت بين الكاجوال والكلاسيك في اطلالة واحدة.

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