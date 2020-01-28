فساتين كم طويل للمحجبات من أسبوع باريس للهوت كوتور

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يناير 2020 04:40 مساءً - حرصت دور الأزياء العالمية على إدراج مجموعة من فساتين السهرة المحتشمة المصممة بأكمام طويلة وقصات ساترة تحاكي ذوق المرأة العربية حيث أكتظت منصات عروض أسبوع باريس للهوت كوتور لموسم ربيع 2020 بموديلات امتازت بالفخامة والتنوع.



شاهدي مختاراتنا من أحدث موديلات فساتين محجبات للسهرة بالكم طويل واختاري منها ما يلائم ذوقك ويعزز أناقتك.



فساتين سهرة براقة من أسبوع الكوتور

فساتين سهرة براقة من أسبوع الكوتور



تألقت عارضات أسبوع باريس للهوت كوتور بمجموعة فخمة من فساتين السهرة البراقة، أحببنا التصميم الجرئ المغطى بالترتر الذهبي الكبير من توقيع المصمم اللبناني ربيع كيروز Maison Rabih Kayrouz، أيضًا الفستان الناعم الذي زين عرض دار ديور Dior والذي تميز بالقصة الفضفاضة والياقة الـ V Neck.



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فساتين سهرة منفوشة من أسبوع باريس

فساتين سهرة منفوشة من أسبوع باريس





لا يمكن تصور عروض أسبوع الهوت كوتور من دون فساتين السهرة المنفوشة، لفتنا الفستان الأصفر المؤلف من توب على شكل السترة وتنورة مزينة عند الأطراف بقصاصات ناعمة من توقيع طوني ورد Tony Ward كما ننصحك بمشاهدة الفستان المميز باللون الأزرق الملكي من مجموعة رولاند فان دي كيمب Ronald van der Kemp.



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فساتين بقصة حورية البحر موضة 2020

فساتين بقصة حورية البحر موضة 2020



كالعادة سجلت فساتين السهرة بقصة حورية البحر Mermaid dresses حضورًا كبيرًا خلال أسبوع الموضة الباريسي، أجمل التصاميم حملت توقيع ماركة رولاند فان دي كيمب Ronald van der Kemp لا سيما الفستان الأزرق المخمل المزين بتطريز فخم على أحد الكتفين.

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فساتين مطبعة من أسبوع الهوت كوتور

فساتين مطبعة من أسبوع الهوت كوتور



بخلاف فساتين السهرة المزدانة بالتطريز فائق الدقة، هيمنت الفساتين المغلفة بالطبعات على مجموعات هوت كوتور ربيع 2020، خطفت عارضات دار شانيل Chanel أنظار حضور أسبوع باريس بالفساتين الـ A Line المزينة بأحزمة تحدد الخصر، كما أعجبتنا الفساتين التي ظهرت ضمن عرض دار فالنتينو Valentino وتميزت بالياقات العالية التي تؤمن إطلالة ساترة للمحجبات.





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