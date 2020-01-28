أقراط لؤلؤية لافتة لإطلالة مبهرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يناير 2020 04:40 مساءً - يتميز حجر اللؤلؤ الفاخر باستخداماته الكثيرة في مختلف قطع المجوهرات منذ القدم وحتى الآن، سواء الأٌقراط أو العقود أو حتى الأساور الناعمة، وقد برز هذا الحجر في العديد من مجموعات دور المجوهرات العالمية في مختلف المواسم.

وبطبيعة الحال فإن الأقراط من القطع الأساسية التي لا تستغني عنها السيدة في مختلف الأوقات والمناسبات سواء في المناسبات الرسمية منها أو البسيطة، وحتى مع الإطلالات الكاجوال اليومية، كونها قطع ناعمة لا تتطلب الفخامة في الإطلالة.

ولذا برزت الأقراط اللؤلؤية هذا العام بتصاميم مميزة ومع ترصيع إضافي لكي تمنحك الفخامة التي تبحثين عنها.



أقراط لؤلؤية متدلية

أقراط بتصميم متدلي من اللؤلؤ من Dolce and Gabbana



تتميز الأقراط المتدلية بأنها من القطع التي تناسب الإطلالات الكلاسيكية والرسمية بشكل خاص، على اعتبار أنها عادة ما تأتي مناسبة لفساتين السهرة أو الملابس الرسمية.

وقد برزت الأقراط من دولتشي أند غابانا Dolce & Gabbana بتصميم متدلي فاخر، جاءت بأربع حبّات من اللؤلؤ مختلفة الأحجام، فصل بين كل منها أحجار الماس الوردي الزاهية.

أما فالنتينو Valentino فقد قدم أقراط متدلية، جاءت حبّة الماس فيها ثابتة على الأذن في حين تدلى منها تصميم على شكل مستطيل من الذهب الأصفر الفاخر حمل شعار الدار.



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أقراط لؤلؤية ناعمة على الأذن

أقراط ناعمة على الاذن من Miu Miu



الأقراط الناعمة والبسيطة في تصاميمها لا يمكن للسيدة التخلي عنها، على اعتبار أنها من القطع الأساسية التي تناسب الأيام العادية والمناسبات الرسمية في حال جاءت مرصعة.

وقد برزت هذا العام لدى ميو ميو Miu Miu أقراط ناعمة وبسيطة جاءت بحجرة ألماس كبيرة على الأذن مع حبّة من اللؤلؤ حملت الحرف الأول من اسم الدار من الذهب الأصفر الفاخر.

أما قوتشي Gucci فقد قدمت أقراطاً ناعمة ومميزة حملت شعار الدار باللون الذهبي وفي الأسفل اصطفت ثلاث حبّات من اللؤلؤ الناعم بشكل متساو.

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أقراط لؤلؤية بتصاميم غريبة ومميزة

أقراط بتصميم غريب ولافت من Chloé



لصاحبات الإطلالة المجنونة وغير التقليدية حصة كبيرة هذا العام من مجموعات المجوهرات التي رصدناها في 2020.

فقد قدمت دار كلوي Chloé أقراطاً تداخل فيها اللؤلؤ مع الذهب الأصفر، حيث جاءت بتصميم هلال تدلى منه سلسلة ذهبية بطول مختلف في كل أذن، جاءت في أسفلها حبّة من اللؤلؤ بتصميم غريب وغير معتاد.





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