فيديو.. مشرفة بدار أيتام تضرب فتاة بـ"خشبة" والطفلة تصرخ: ربنا ياخدكوا

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو يقول ناشره إنّه من أحد دور الأيتام، وظهر في الفيديو واحدة من مسؤول الدار، وهي تضرب إحدى فتيات الدار ضربا مبرحا بخشبة سميكة جدا، بينما تحاول فتيات آخريات منعها عن ضرب زميلتهم والتخفيف عنها، لكنها لم تستجب لهم واستمرت في الضرب حتى انكسار العصا الخشبية التي استخدمتها في الواقعة.

وصرخت الفتاة في نهاية الفيديو قائلة: "ربنا ياخدكو"، بينما تفاعل عدد كبير من رواد ومستخدمي فيس بوك مع الفيديو، إذ كتب عبدالرحمن: "شير لازم تتحبس"، وكتبت لولا: "حسبي الله ونعم الوكيل يبتليكي بشلل في إيدكي".

وكان البعض لهم وجهة نظر أخرى، إذ رأوا أنّ السيدة هي المسؤولة عن الفتيات، ومن الوارد أن تكون الفتاة ارتكبت خطأ كبيرا وهي تحاسبها، لكن طريقة الحساب خاطئة، إذ كتبت رحاب الفقي: "ممكن تكون البنت عملت مشكلة كبيرة وهي بتحاسبها بس بأسلوب غلط زي أي أم بتحاسب أولادها"، بينما قال صابر: "يمكن غلطت برا وهي مسؤولة عنهم، لكن طريقة العقاب غلط".

Advertisements

وقال سامي عبدالرحمن: "اللي عملته مرفوض شرعا وقانونا، بس برضو منعرفش الملابسات إيه ولا البنت عملت إيه، يمكن شيء خاص بالأخلاق، كلنا بنضرب بناتنا عادي".

وتتواصل "الوطن" مع مسئولي الدار للرد على الواقعة المتداولة.