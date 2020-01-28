القهوة والبيرة.. منتجات تزيد مستوى هرمونات الأنوثة لدى الرجل

ذكر علماء من الولايات المتحدة الأمريكية قائمة تضم منتجات تزيد من مستوى هرمون الأنوثة، الإستروجين، في جسم الرجل.

وأفاد العلماء إن مشروب البيرة يزيد من هرمون الإستروجين الأنثوي لدى الرجال، ما يؤدي إلى زيادة سريعة في الوزن ووقف نمو الشعر في الجسم، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

وأجرى الخبراء دراسة على مجموعة من الرجال تتراوح أعمارهم من 30 إلى 55 سنة، حيث تم إعطاؤهم مشروبي البيرة والقهوة، وتبين أن مشروب القهوة أيضًا له تأثير على هرمون الإستروجين.

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وبعد تناول الشخص كوب واحد يوميًا كانت الرغبة الجنسية تزداد لديه، بينما كان التأثير معاكسًا، عند تناول أكثر من ذلك في اليوم الواحد.

وأعلن الخبراء أن مستويات هرمون الأنوثة تزداد بشكل كبير لدى الرجال في حال تناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية السكرية، حيث يعود سبب زيادة هرمون الإستروجين إلى احتواء هذه المشروبات على كمية كبيرة من الكافيين

ونصح الأطباء بالتخفيف من تناول الأسماك الدهنية والحليب والخبز الأبيض والذرة وزيت بذور الكتان، حيث أن جميع هذه المنتجات تؤثر على مستوى الإستروجين في جسم الرجل وتؤدي إلى ارتفاعه بشكل كبير.