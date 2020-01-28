مسلم وزوجته هندوسية والأبناء "على كيفهم".. شاروخان يتحدث عن أسرته

الهند من أكثر الدول المعروفة بكثرة الديانات وتنوعها، وخلال احتفالات اليوم الوطني الـ71 للهند، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حديث شاروخان عن التسامح في الهند، خاصة ما يتعلق بالأديان.

وقال شاروخان الفيديو، الذي تحدث فيه عن أسرته واتباعهم للأديان، إن ديانته هي الإسلام، بينما زوجته هندوسية، وأولاده يترك لهم حرية الاختيار، وعند سؤال إحدى بناته عن ديانته في المدرسة أخبرها، بأنهم هنود وليس لهم دين معين، حيث أنه لا يجبر أحدا على اعتناق ديانة بعينها.

انقسم رواد "تويتر"، وموقع التواصل الاجتماعي حول تصريحات شاروخان، فمنهم من يرى فيها تسامحا كبيرا واندماجا كذلك، ومن رأى أن هذا يعتبر إلحاد وخروج عن تعاليم الأديان، ومن بين تلك التعليقات، "عشان كدة بنحب شاروخان"، و"شاروخان هو الأفضل"، و"كيف يمكن أن يحدث هذا يجب أن تكون للأسرة دين"، و"يعني لا دين لكم؟".