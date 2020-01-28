بدرية طلبة تفتح صفحة منة عرفة وعلي غزلان مجددا: عاوزين الصالون مدهب

لا يزال الجدل مستمرا حول علاقة الثنائي، الطبيب والبلوجر علي غزلان، والفنانة منة عرفة، فبعد نشر غزلان صورة له برفقة منة، والفنانة بدرية طلبة، ورجاء الجداوي أثيل الجدل حول ارتباط وشيك بينهما، وكانت من بين تعليقات الجمهور على الصورة، "فين المأذون ودعوات الفرح"، و"الفاتحة إمتى سيبك م الكلام دا الإشاعات كترت وعاوزين حد للكلام ده".

ومن جديد تنشر بدرية طلبة فيديو من نفس المناسبة، حيث تقمصت دور والدة منة عرفة في فيديو بثته عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر في الفيديو علي غزلان، ومنة ورجاء الجداوي، وبدرية طلبة.

وقالت بدرية طلبة في الفيديو، "بص بقى يا علي أنا عايزالاها الصالون مدهب"، لتثير تلك الجملة ضحك منة عرفة، وتفاعل الجمهور حول علاقتهما، وكتبت بدرية في تعليقها على الفيديو، "يوم جميل قوي معاكم".

وكان من بين التعليقات على الفيديو الجديد، "يعني هيتجوزوا ولا لأ خلصونا"، و"تاني علي ومنة".