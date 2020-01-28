بشرى جرار بتشكيلة جديدة من الأزياء لربيع 2020.. ملابس مثالية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد توقف دام أربع سنوات، قررت المصممة الفرنسية ذات الأصول المغريبة بشرى جرار أخيرا العودة إلى تقويم الهوت كوتور بتشكيلة جديدة، قدمتها على شكل عرض حميمي داخل شقتها حيث استضافت حفنة من الأصدقاء والصحفيين ورحبت بهم شخصيا؛ ما بدا وكأنه لم شمل دافئ وودود.

وقد أسست بشرى العلامة الشخصية التي تحمل اسمها في عام 2010، وتوقفت عن تقديم عروض المدرج ضمن تقويم شهر الموضة منذ عام 2016، وذلك بعد تعيينها في منصب الإدارة الإبداعية لعلامة لانفين و الذي شغلته لسنة واحدة فقط.

ومن أجل عودتها، أرادت بشرى تقديم "خزانة ملابس مثالية"، فقدمت 15 إطلالة شملت قطعا مناسبة للجميع: رجالا ونساء، صغارا وكبارا، وقد أطلقت على التشكيلة اسم "الطبعة رقم 1 أي Edition n°1 "، والتي تضمنت قطعا أساسية بخياطة راقية وبأقمشة جميلة متأثرة كثيرا بالأسلوب الرجالي.

وافتتحت العرض ببدلة بنطلون مخططة بالأبيض في ظل الأزرق الداكن، فبرز معطف عسكري بأزرار فضية، معطف ترانش ماكسي من الكشمير وقميص جيرسي طويل قصير من الخلف منسق مع بنطلون مجعد في ظل الأزرق الليلي وبدلة توكسيدو سوداء بياقات الصدر المزدوجة من الساتان.

وللإطلالات الكاجوال تضمنت المجموعة قميص الروك الأسود الواسع والمزين بشعار "الطبعة رقم 1" وبأكمام مطرزة بالترتر، منسقا مع بنطلون أسود مثبت بحزام على الخصر، ويمكن مزج ومطابقة مختلف قطع هذه المجموعة.

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ولإضافة لمسة ناعمة على البدلات الرجالية، تم تنسيق معظم الإطلالات مع أوشحة بربرية في إشارة إلى جذورها التي تعود إلى شمال أفريقيا وأوشحة من الريش.

كما برزت القطع الأنثوية بخصر ضيق بما في ذلك بدلة تنورة مكونة من سترة بدون أكمام مزينة بالريش على الكتفين ومنسقة مع تنورة قلم الرصاص القصيرة الضيقة، فيما قدمت بشرى أيضا ضمن تشكيلتها بعض إكسسوارات الشعر المزينة بالريش في إشارة إلى الأناقة الفرنسية.

وشملت أزياء السهرة أثواب كريب سوداء بسيطة بتقطيعات أمامية بسيطة وفتحات عميقة على مستوى الظهر.

اكتشفي معنا أبرز الإطلالات من مجموعة بشرى جرار لربيع 2020، فما رأيك؟