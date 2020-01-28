الامارات | القرية العالمية تطلق أكبر سحب في تاريخها.. احتفظوا بتذكرة الدخول

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية تطلق أكبر سحب في تاريخها.. احتفظوا بتذكرة الدخول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القرية العالمية أكبر سحب في تاريخها، بالتعاون مع «دبي القابضة»، إذ ستتاح الفرصة لضيوف الوجهة للدخول في سحب الفوز بشقة فاخرة تبلغ قيمتها 1.4 مليون درهم في مجمّع منازل الخور بمنطقة «جداف ووترفرونت» في دبي.

ويمكن المشاركة في السحب من قبل جميع الضيوف الذين اشتروا تذكرة الدخول إلى القرية العالمية مقابل 15 درهماً، أو لكل 100 درهم تضاف لبطاقة «وجهات ترفيهية» القابلة لإعادة الشحن - وهي البطاقة التي تتيح للضيوف إمكانية الدخول إلى العديد من الوجهات الترفيهية عبر تمريرها فقط. وسيعلن عن السحب خلال حفل مباشر في 3 أبريل المقبل، على المسرح الرئيس للقرية العالمية بحضور الآلاف من الضيوف، وسيحصل فائز واحد على منزل الأحلام.

وقال الرئيس التنفيذي للقرية العالمية بدر أنوهي: «نحرص في جميع مواسمنا على تقديم أروع الفعاليات والمهرجانات والمفاجآت لضيوفنا. وسعينا في هذا الموسم إلى تعزيز تجربة الزيارة لضيوفنا من خلال منحهم الفرصة لربح شقة فخمة التي تعدّ أضخم جائزة في تاريخ الوجهة بالتماشي مع قيمنا في توفير عنصر المفاجأة من خلال جميع ما نقدمه لهم ونشر السعادة بينهم».

من جهته، قال العضو المنتدب لدبي القابضة، خالد المالك: «يسعدنا في إطار الاحتفالات بالذكرى السنوية الـ 15 لتأسيس (دبي القابضة)، التعاون مع القرية العالمية لتوفير الفرصة لزوار الوجهة للمرة الأولى منذ إطلاقها للفوز بشقة فاخرة في واحدة من أحدث وجهاتنا على الواجهة البحرية في دبي – جداف ووترفرونت».