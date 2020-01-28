كادت تقتل بسمة وهبة.. نصائح لا تغفلها عند استخدام "الدفاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، من داخل منزلها، يرصد كيف احترق "المشترك الكهربائي"، بسبب سلك "الدفاية" الكهربائية داخل منزلها، وعلقت قائلة: "لو كنت حكيت مكنش حد هيصدقني، ربنا نجاني من موت محقق، المشترك ولع الساعة 5 الصبح ولحقته، وربنا نجاني الحمد الله".

وفي نفس الشهر رحل أحمد توفيق، والد الفنان إيهاب توفيق، عن عالمنا، بعد حريق هائل اندلع في الفيلا بسبب ماس كهربائي بمدفأة.

رغم أن المدفأة يستخدمها كثيرون في فصل الشتاء، فإنها سلاح ذو حدين، فقد تسبب مخاطر كثيرة مثل الانفجار واستنشاق الغاز وحدوث صدمات كهربائية أو حريق يشب في أجهزة المنزل، خصوصاً إذا ما تم استخدامها بطريقة خاطئة.

ولعل مدافئ الغاز ومدافئ الفحم والكيروسين، تسبب الكثير من الحرائق والاختناقات، حيث يحدث خللا بها أو فى توصيلاتها فيؤدى إلى تسرب غاز أول أوكسيد الكربون الناتج عن عملية الاحتراق، أما مدافئ الزيت، فهى خطيرة للغاية فقد تنفجر بسبب عطل فى المنظم.

لذا نقدم لكم أهم النصائح الواجب توافرها عند استخدام المدفأة في المنزل، وفقًا للدكتور مجدي موسى صليب مدير المركز الإقليمي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل سابقا في تصريحه لـ"الخليج 365".

يجب فحص معايير السلامة الخاصة بالمدفأة قبل شرائها واستخدامها ومراعاة الآتي:

- يجب قبل التوجه لشراء المدفأة الاستعانة بالفنيين المسؤولين لقدرتهم على التفرقة بين أنواع المدافئ.

- الحرص أثناء شراء المدفأة على اختيار أفضل الأنواع، والبعد عن الأنواع غير الآمنة.

- التأكد من بلد المنشأ لهذا الجهاز، وأيضا وسائل الأمان المزودة بها المدفأة.

- يجب أن تشمل أي مدفأة تشتريها أجهزة استشعار مختلفة، تغلق أوتوماتيكيا على الفور في حالة ارتفاع درجة الحرارة وخصوصًا عند وضعها في غرفة النوم.

- قبل وضع المدفأة في المنزل يجب التوجه للمتخصصين والفنيين المسؤولين عن تركيبها وتشغيلها.

وبعد التأكد من معايير السلامة بالمدفأة، يبقى الجزء الأكثر أهمية والأكثر شيوعاً، وهو الاستخدام الخاطئ لها، حيث تتنوع بين سوء الاستعمال والإهمال، فيجب اتباع الآتي عند تشغيل المدفأة:

- يجب فتح جزء من النافذة عند استخدام المدفأة بالغاز أو الفحم.

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- عمل فحص سنوي للمدفأة قبل استخدامها، وعدم تجاهل التالف منها وإصلاحه.

- المراجعة الدقيقة لتوصيلات الكهرباء والغاز قبل البدء في وضع المدفأة.

- عدم وضع المدفأة على السجاد أو الموكيت، ويجب اتخاذ مسافة كافية لا تقل عن 50 سم بين المدفأة والأقمشة والستائر، وعدم وضعها بجوار المفروشات أثناء النوم؛ لأنها سبب في كثير من حوادث وحرائق المنازل.

- أيضا يجب عدم وضعها بجانب مفاتيح الكهرباء الموجودة بالغرفة، وعدم التعرض لحرارتها وسقوطها على مواد قابلة للاشتعال

- عدم استخدام وصلة كهربائية إطلاقا (مشترك)، وتوصيل سلك المدفأة الأصلي بالكهرباء مباشرة؛ لأن ذوبان التوصيلة سبب رئيسي لأكثر الحوادث والحرائق نظرًا لارتفاع شدة التيار الكهربائي.

- لا يفضل وضع المدفأة في الغرف صغيرة الحجم حتى لا تسبب الأذى.

- عدم السماح للأطفال باللعب بالقرب أو حول المدفأة؛ لتجنب لمسها.

- ضرورة التهوية المناسبة للمكان الذي تستخدم به بين الحين والآخر للتخلص من الغازات المنبعثة منها.

- كثرة استعمال المدفأة غير الآمنة يؤدى إلى ذوبانها، وبالتالي تتسبب في حدوث ماس كهربائي وحرائق.

- يجب فصل التيار الكهربائي عند الشعور بنشوب الحريق.

- يجب صيانة المدفأة كل فترة للتأكد من سلامتها.