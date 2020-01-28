كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يناير 2020 01:41 مساءً - زيت الكاموميل أو البابونج من الزيوت الطبيعية التي تتميز بخصائص مغذية للجلد، كما يتميز برائحته المنعشة، ليصبح مادة أساسية بالكثير من مستحضرات العناية ببشرة الجسم.



كما يساعد زيت الكاموميل على التخلص من البقع الداكنة، ويعالج الاحمرار والالتهاب، ولهذا إليكِ بعض وصفات زيت الكاموميل للعناية ببشرة الجسم.



ماسك الشوفان مع زيت الكاموميل والحليب

جربي ماسك الشوفان مع زيت الكاموميل والحليب



المكونات



- ملعقة صغيرة زيت الكاموميل

- ملعقة صغيرة سكر بني

- ملعقة صغيرة حليب



طريقة تحضير الماسك



اخلطي المكونات مع بعضها، ووزعيها على بشرة الجسم.

اتركي الخليط يدوم لمدة 20 دقيقة على بشرتكِ قبل الاستحمام.

اُشطفي الجسم بعدها بالماء الفاتر.

حاولي تجربة الماسك مرة أسبوعيًّا لتنظيف بشرتكِ باستمرار من دون حدوث أيّ نوع من الحساسية.

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ماسك زيت الكاموميل وزيت جوز الهند والحليب

جربي ماسك زيت الكاموميل وزيت جوز الهند والحليب



المكونات



- 10 قطرات من زيت الكاموميل

- ربع كبيرة حليب

- ملعقة صغيرة زيت جوز الهند



طريقة تحضير الماسك



اخلطي الحليب مع زيت الكاموميل وزيت جوز الهند.

اتركي الخليط يدوم لمدة 20 دقيقة على بشرة الجسم.

اشطفي الجسم بعد مرور الوقت.

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زيت الكاموميل والشوفان

جربي زيت الكاموميل والشوفان



المكونات



- ملعقة كبيرة من زيت الكاموميل

- كوب شوفان

- نصف كوب حليب

- ملعقة كبيرة سكر بني



طريقة تحضير الماسك



اخلطي المكونات مع بعضها، واستخدمي الخليط عند الاستحمام.

عرّضي الجسم للبخار قبل وضع الماسك على البشرة.

دلكي به بشرة جسمكِ ككل، مع الفرك بلطف.

اتركي الخليط على بشرتكِ لمدة 10 دقائق ثم اشطفي جسمكِ بالماء.

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