نصائح لاختيار العطر والحفاظ عليه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يناير 2020 01:41 مساءً - اختيار العطر ليس بالأمر البسيط والسهل، فهو انعكاس واضح لشخصية السيدة وذوقها. وعلى اختلاف تركيبات العطور وتميّزها، تبقى مسألة شراء العطر مرتبطة بما تهواه وبأسلوب حياتها.



كيف تختارين العطر حسب شخصيتك وكيف تتمتعين برائحته؟

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للشخصية المرحة

عطر هيرمس



إذا كنت تتمتعين بشخصية مرحة تحب الحياة والنشاطات على اختلاف أنواعها، وتعشق الهواء الطلق والشمس والبحر، فالعطور ذات المكوّنات المنعشة من حمضيات وروائح البحار والمحيطات والعطور الخضراء هي الخيار الأمثل بالنسبة إليك.



للشخصية الرومانسية

عطر غيرلان



إذا كنت من عاشقات الحدائق والأزهار وروائحها الفواحة، وتميلين إلى الأسلوب الأنثوي الراقي في إطلالاتك، فإن العطور المصنوعة من خلاصة الورود والأزهار هي التي تجسّد شخصيتك بأفضل صورة.



للشخصية الغامضة

عطر تيفني



وهي شخصية المرأة التي تبحث عن إطلالات تثير الفضول وتلفت الأنظار دون أن تكشف عن أسرارها. هذه الشخصية تناسبها العطور ذات التركيبة الشخصية الدافئة التي تدخل في مكوّناتها بعض النغمات من العود والمسك والعنبر... وغيرها.

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للشخصية المغامرة

عطر غوتشي



هي المرأة التي تعشق السفر والرحلات والتنقّل بين الحضارات واكتشافها. مقدامة وجريئة، لا تخشى التجدّد والبحث عن كل ما هو فريد. عطور الفاكهة والحمضيات هي الأكثر انسجاماً مع شخصية هذه المرأة، وتجسّد حضورها بشكل لافت.



كيف تضعين عطرك؟



النصيحة الأولى عن تطبيق العطر هي عدم فركه. بعد أن ترشّي العطر تجنبي فركه بيدك خاصة عندما تضعينه على معصم اليد. كما أن بعض السيدات يعتقدن بأن رش العطر في الهواء وترك رذاذه يتساقط على شعرهن وملابسهن سيساعد في جعله يفوح طوال الوقت. إلا أن هذه الطريقة تؤدي إلى خسارة كمية من العطر وهي غير مناسبة لصاحبات الميزانية المحدودة.



ضعي العطر قبل أن ترتدي ملابسك ومجوهراتك، لأنه قد يترك آثاراً غير مستحبة على الأقمشة والمعادن.



استخدمي عطراً للشعر برائحة العطر الأساسي كي تجعلي الرائحة تفوح منك طوال الوقت كما بإمكانك أن تستخدمي لوشن الجسم الخاص بالعطر في حال توافره. ولكن احذري استخدام شامبو برائحة قويّة أو زيوت للشعر مركّزة لأن رائحة العطر ستختلط بها وتتبدّل.

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