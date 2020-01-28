استشاري تخدير: السيدات أكثر عرضة لـ"التليف العضلي"

أكد الدكتور سامي قنديل استشاري التخدير وعلاج الآلام، أن السيدات هن الأكثر إصابة بمرض التليف العضلي، مشيرا إلى أن ذلك يرتبط إلى حد ما بالحالة النفسية للمرأة.
وأضاف قنديل، خلال لقائه مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن من أعراض هذا المرض، هو الشعور بالإرهاق الدائم، وألم في بعض عضلات الجسم والخمول وعدم التركيز، لافتا إلى أن الأكثر عرضه له السيدات اللائي يعانين من التوتر والعصبية الدائمة.
وتابع أن العلاج يبدأ من خلال الأدوية التي تقلل من حدة التوتر والعصبية والاكتئاب، بالإضافة إلى بعض المسكنات الأمنة وتغير طريقة الحياة، إلى جانب الحصول على جرعات كافية من النوم والاهتمام بالرياضة خاصة السباحة واليوجا.
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