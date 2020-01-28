مكعبات الكيك تنهي حياة عجوز أسترالية

خلال احتفالات يوم أستراليا الوطني، شاركت سيدة أسترالية، في عقدها السادس، في مسابقة لتناول الكيك، في فندق"بكوينزلاند"، جنوب شرقي البلاد.

اختنقت السيدة، وسارع موظفو الفندق إلى تقديم عملية الإنعاش القلبي الرئوي للمرأة، واتصلوا بخدمات الطوارئ، وفقا لموقع "10 فيرست نيوز كوينزلاند" الإخباري، غير أن المسعفين لم يتمكنوا من إنعاشها، وجرى نقلها إلى مستشفى "هيرفي باي"، حيث أعلن عن وفاتها، بحسب ما أفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

Advertisements

وأظهرت لقطات مسجلة على هواتف محمولة للحدث في فندق "بيتش هاوس" في منطقة هيرفي باي، الذي كان يبثه موقع "أستراليا 9 نيوز" المتسابقين وهم يتناولون كيك "اللامينغتون" بسرعة.

وحلوى اللامينغتون عبارة عن مكعبات من كيك إسفنجي مغطى بالشوكولاتة، وجوز الهند المجفف.

وأظهرت اللقطات أيضا أكواب الماء إلى جوار المتسابقين لمساعدتهم على بلع الكيك وتسهيل تناوله، بينما تسمع أصوات هتافات الناس المشجعة من حولهم.