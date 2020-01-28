احذري سيروم الرموش المحتوي على هذا الهرمون

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت الدكتورة سوزانه شوماخر من استعمال سيروم الرموش المحتوي على هرمون "بروستاجلاندين"؛ نظرا لأنه قد يؤدي إلى تغير لون القزحية واضطرابات الرؤية، إلى جانب احمرار العين والجفون.

وأضافت طبيبة العيون الألمانية أن هذا الأمر يسري بصفة خاصة على الحوامل والمرضعات ومريضات العلاج الكيماوي، وكذلك المرأة، التي ترتدي عدسات لاصقة.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، تنصح شوماخر باستعمال مستحضرات السيروم الخالية من الهرمونات؛ فعلى الرغم من أنها لا تحفز نمو الرموش، إلا أنها لا تنطوي على مخاطر صحية من ناحية، وتؤخر موعد تساقط الرموش من ناحية أخرى.