فيديو.. مواطنون يجيبون على سؤال عمرو أديب: هل أنت راضٍ عن وزن شريك حياتك؟

طرح الإعلامي عمرو أديب سؤالًا: "هل أنت راضٍ عن وزن شريك أو شريكة حياتك؟"، وذلك خلال لقائه مع الفنانة رجاء الجداوي في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقالت الفنانة رجاء الجداوي إن الزوج يمكن أن يقول لزوجته: "يا حبيبتي حاولي تخسي عشان نفسك وعشان صحتك"، ليرد عليها عمرو أديب: "هو فيه حد يستجرأ يقول لمراته خسي، وده بيبقى يوم أسود لو قالها خسي".

وقال متصل يُدعى محمد من محافظة البحر الأحمر: "أنا كنت خاطب واحدة وكان وزنها معقول وبعد سنة من الجواز بقت 130 كيلو يا فندم وهي كانت 85 كيلو".

وأضاف: "بعد أول حمل قعدت تاكل تاكل وقولت لها مينفعش كده قالت لا لا والأكل والحمل والقعدة وعدى سنة وهي لسه زي ما هي".

وتابعت: "أنا جسمي رياضي وهي جسمها مش متناسق خالص وهي بتنتظم في الأكل شهر وترجع تاني ومعندهاش إرادة إنها تعمل ريجيم ووزنها مضايقني".

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وسألته الفنانة رجاء الجداوي: "هي فين مراتك .. هي قاعدة جنبك" ليرد عليها: "لو قاعدة جنبي أنا مش هبات النهارده في البيت"، بينما داعبه الإعلامي عمرو أديب: "احتياطي برضه ما تنامش في البيت النهارده عشان صوتك اتعرف خلاص".

وقال مُتصل يُدعى عبداللطيف من الإسكندرية: "والله يا فندم حكاية التخن والرفع بيرجع للتوافق بين الراجل والست".

وأضاف: "أنا أخدتها وسط وأنا عن نفسي مبحبش الوسط وبحب الست تبقى مليانة ومبطرخة، وعايزها تبطرخ شوية لحد ما أقولها استوب".

وتابع: "هي إسكندرانية بتاكل سمك والسمك ميملاش وأنا عن نفسي عايز مراتي ميجيش عليها لحظة تكرهني ولا أكرهها وأفضل أحبها مدى الحياة"، مشيرًا إلى أنه ما زال يذهب لصالة الألعاب الرياضية "أنا بلعب جيم من سنة 85 وبلعب ساعة ونص وعندي 50 سنة خلاص".