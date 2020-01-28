كريم عبدالعزيز يكشف رد فعل زوجته فور علمها بجزء ثانٍ من "الفيل الأزرق"

كشف الفنان كريم عبد العزيز، عن رد فعل زوجته عند علمها بأنه سيتم تصوير جزء ثانٍ من فيلم "الفيل الأزرق"، حيث قال "لمت هدومي في صرة وقالتلي ربنا يوفقك، ربنا يعينك"، وذلك خلال حواره في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي يعرض على شاشة "dmc"، مع الإعلامية إسعاد يونس.

وأضاف "عبد العزيز"، أنه ترعرع في بيت مخرج وشارك في البلاتوهات وعاش وسط النجوم والأساتذة في عالم الفن، "دي أكبر نعمة ربنا كرم عليا بيها أني كبرت في بيت مخرج، قدرت أشكل طريقي"، موضحًا أنه عندما كان صغيرا ويرى تأثر الفنان بالشخصية التي يقدمها يقول "أيوة تأثر بس مش للدرجة دي، مش بدرجة تخلي الشخصية معاك بعد الشغل كمان".

وأشار إلى أنه عندما دخل التمثيل وكبر ونضج رأي فعلًا أن هناك أدوارا ثقيلة تؤثر على الفنان، "شخصيتي في الفيل الأزرق صعبة لأنها لا علاقة لها بطبعتي أو شكلي أو تعليمي أو أسرتي أو انتمائي ولا بديني، والمفروض أبقى طبيعي، طب إزاي، مكنتش عارف أخرج من شخصية الفيلم".