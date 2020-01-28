أسرار تنسيق الفستان المخملي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يتربع الفستان المخملي على عرش الموضة هذا الشتاء ليمنح المرأة إطلالة دافئة ووثيرة تنطق بالأناقة والفخامة، غير أن ارتداء هذا الفستان يتطلب حسا عاليا وذوقا رفيعا للحصول على التأثير المرجو.

وأوضحت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن المخمل يجعل القوام يبدو أكثر امتلاء. لذا ينبغي اختيار فستان ذي مقاس مناسب؛ حيث ينبغي ألا يكون الفستان ضيقا للغاية، وإنما يساير خطوط القوام.

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ولإخفاء المناطق المعيبة تنصح المجلة المعنية بالموضة والجمال باختيار موديل ذي قصة على شكل حرف A أو موديل ذي أكمام طويلة.

كما ينبغي الابتعاد عن الألوان الصارخة كالأخضر النيون؛ نظرا لأنها تبدو مبتذلة. وبدلا من ذلك ينبغي اختيار الألوان الأنيقة كالأحمر الداكن أو الأزرق الليلي أو البيج أو الأسود.

ولا يجوز أيضا تنسيق الفستان المخملي مع خامات جذابة أخرى مثل الجلد أو الدانتيل، وذلك لتسليط الأضواء على المخمل من ناحية وتجنب المبالغة والتكلف من ناحية أخرى. وبدلا من ذلك ينبغي تنسيق الفستان المخملي مع قطع أساسية تتحلى بالبساطة والهدوء.