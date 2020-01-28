وسائل النقل العام مجانية في هذه الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
تأخذ دولة لوكسمبورج الصغيرة خطوة كبيرة في مكافحة التغير المناخي، فمن الأول منمارس فصاعد، سوف تصبح الدوقية الكبرى أول دولة في العالم تجعل وسائل النقل العام مجانية.
تأمل لوكسمبورج أن تقلل الخطوة حركة المرور والاختناقات المرورية. ولدى هذه الدولة 662 سيارة لكل ألف ساكن ويعلق الأشخاص في الاختناقات المرورية لما متوسطه 33 ساعة في السنة.
ولكن الترتيب الجديد لن يفيد السكان المحليين فحسب. فإذا كنت من بين 5ر1 مليون سائح يزورون لوكسمبورج سنويا فيمكن التمتع برحلات مجانية في الحافلات والقطارات.
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