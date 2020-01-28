كشف الفنان كريم عبدالعزيز عن كواليس مشاركته في فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وذلك خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".
وقال عبدالعزيز إن الفنان أيمن وتار هو صاحب الفكرة: "قالوا هنعمل فيلم اسمه البعض لا يذهب للمأذون مرتين وأنا عجبني جدا"، لافتًا إلى أن الفيلم يناقش سؤال: "لو رجع الزمن بكل راجل أو ست أي كان عمره أو منصبه أو مهنته هل هتختار نفس الزوجة؟"، مضيفًا أن كل الرجال يكون جوابهم: "أنتي يا روح قلبي".
وتابع: "ونفس السؤال للست وإحنا جايين نهدي النفوس ونمشي".
وسألت الفنانة إسعاد يونس كريم عبدالعزيز نفس السؤال: "لو رجع بيك الزمن هتختار نفس الزوجة؟"، ليرد عليها عبدالعزيز: "يا خبر أبيض معقولة ده أنا أختار وأختار وأختار".
وأثنى عبدالعزيز على الفنان ماجد الكدواني ووصفه بأنه "بني آدم محترم ومتصالح مع نفسه ونضيف وفنان كبير وبيحب الشغلانة".
كانت هذه تفاصيل خبر "لو رجع بيك الزمن هتختار نفس الزوجة؟".. كريم عبدالعزيز يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.