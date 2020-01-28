جارة القمر.. صوت وشموخ فيروز يتجسد في تمثال بالطين الأسواني: اتعمل في 30 يوم

"سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتيب وأخدها الهوا.. بيعز علي غني يا حبيبي ولأول مرة ما منكون سـوا"، كلمات تغنت بها جارة القمر، الفنانة فيروز، من أعظم أغنياتها والتي علقت في الأذهان وطرب لها الجميع، وبخاصة النحات المصري، هاني جمال، صاحب الـ34 عاما، الذي نحت تمثالا لها أثناء دندنته أغنياتها، معبرا عن مدى عشقه وحبه لها.

على صوت فيروز العذب، الذي نقله لحقبة من الزمن، والذي استحضر كل مقوماته الفنية، وبأنامله قام بتصميم تمثال جزئي لها، مستخدما خامة الطين الأسواني، وذكر تفاصيل العمل الإبداعي الذي قام به، خلال حديثه لـ"الوطن"، قائلا "اختارت الوضع اللي هشتغل عليه وبدأت عملية النحت بعد الانتهاء من التصميم، ودي كانت المرحلة الأولى، والذي استغرق قرابة الثلاثين يوما".

يختار هاني الشخصيات بدقة، نظرا لتأثيرها خاصة من الزمن الجميل، على مستوى الطرب أو التمثيل ومن يشكلون تأثيرا داخل المجتمع، "بحب أقدم حاجة فيها شيء مميز، وجاء اختياري لشخصية فيروز، ليس لكونها شخصية عربية وحسب بل وصلت بمجدها للعالمية".

العديد من الأعمال الفنية على المستوى الغنائي والعروض المسرحية، قدمتها فيروز وعلى صوتها هوى العشاق، "هى من الفنانين المميزين وصوتها من الأصوات الملائكية، فكان لازم تمثال بشكل مميز ليها".

Advertisements

صوتها الدافئ ورأسها الشامخة جعل منها مادة دسمة استلهم هاني، كي تكون إحدى أعماله الفنية، "مفيش مقياس لشكل البورترية، كل تماثيلي ببقى محتاج أشوف صاحبها وأنا بعملها، لما أشوفه أحس إنه عايز يغني، وأقول معاه أغنية، عايز أوصل لروح الشخصية مش مجرد تصميم وخلاص".

وعن الأغاني المقربة لقلبه للفنانة، قال هاني: "كل أغاني فيروز عظيمة وخاصة أغنية جايبلي سلام، وسألتك حبيبي، وسألوني الناس".

هانى جمال، نحات مصرى، من مواليد محافظة المنيا، قدم نماذج نحتية من الفن التشكيلى، لمشاهير مصر والعالم، كالموسيقار الكبير محمد فوزى، وشيخ المداحين سيد النقشبندى، والدكتور مجدى يعقوب، ونجم المنتخب وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، والذي حينما قام بمشاركه التمثال الذي اعده له على مواقع التواصل الاجتماعى، حقق انتشارا واسعا وأشاد به الكثيرين، خلال عام 2019.

وشملت أعمال النحات الفنية، تمثالًا للفنان الراحل أحمد زكى، وآخر للشهيد المستشار هشام بركات النائب العام الذى اغتيل إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، فى يونيو 2015.