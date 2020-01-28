"فرحة ما تمت".. حكايات 4 أزواج انتهت حياتهم بسبب "غاز السخان"

"غاز السخان" ربما كان كلمة السر وراء تكرار حوادث مصرع عروسين، مع بداية حياتهما الزوجية، إذ انتشرت هذه الحوادث في الفترة الأخيرة، ويأتي اكتشافها بمحض الصدفة ليكون السبب وراء مفارقتهما للحياة هو الاختناق بسبب "القاتل الصامت".

ويرصد "هن" أبرز حوادث مصرع عروسين في ليلة الزفاف بسبب "غاز السخان":

بقايا الطعام.. آخر اللحظات في حياة سامح وريموند

سامح وريموند كانا آخر ضحايا الاختناق بغاز السخان، إذ لقي العروسان مصرعهما، في ليلة الدخلة، أثناء الاستحمام داخل منزلهما في شارع السوسيس بمحافظة الإسماعيلية، وذلك عقب الانتهاء من حفل زفافهما بساعات قليلة.

وأظهرت التحريات والمعاينة بأنه عقب فتح باب المنزل عثر رجال مباحث الإسماعيلية والنيابة العامة على "بقايا الطعام"، بينما عثر على الزوجين في الحمام، ورجحت المعاينة أنهما متوفيان عقب دخولهما إلى شقة الزوجية لتناول الطعام، وأثناء الاستحمام لفظا أنفاسهما الأخيرة، داخل الحمام، وبفحص الجثتين تبين اختناق العروسين داخل حمام المنزل نتيجة بخار المياه.

عقب ساعات من زفافهما.. مصرع عروسين بسبب سخان الغاز

وفي إحدى قرى محافظة الدقهلية، حيث مصرع عروسين عقب ساعات من حفل زفافهما داخل منزلهما في قرية سنتماي بمحافظة الدقهلية، إثر اختناقهما بغاز السخان.

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وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العقيد نبيل بندق، مأمور مركز شرطة ميت غمر، يفيد بمصرع عروسين، إثر اختناقهما بالغاز، وتبين أنهم العروسين عمرو الهواري، 27 عاما، ضابط بحري، وريمان حافظ، 24 عاما، حاصلة على بكالوريوس علوم، مختنقين داخل شقتهما بسبب غاز السخان.

في اليوم الـ13 من الزواج.. مصرع ندى بسبب الغاز

وفي اليوم الـ13 من زفاف العروس "ندى" لقيت مصرعها داخل منزلها، إذ تسربت كمية من غاز السخان وصعقها بالكهرباء وهو ما أدى إلى وفاتها مع بداية حياتها الزوجية التي لم يمهلها القدر لعيشها فترة أطول.

وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، بمصرع "ندى. أ. ع" 21 عاما، مُقيمة داخل قرية صندفا، إثر إصابتها بالاختناق نتيجة تسرب كمية من غاز السخان، وصعقها بالكهرباء.

غاز السخان يقضي على حب عروسين

بعد قرابة 3 سنوات من الحب الذي جمع شاب وفتاة، تحقق الحلم بالزواج، لكن المشهد انتهى نهاية مأساوية، فلم يدم وجودهما سويا في منزل الزوجية سوى ساعات، فقررا الدخول للحمام سويا، وبسبب غلق الباب، وعدم وجود "شفاط"، تسرب الغاز الطبيعي من السخان ليقتل العروسين معا في لحظة واحدة.

وكانت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم في ذلك الوقت، أن بداية الواقعة جاءت بتلقي إخطار من مأمور قسم شرطة الفيوم بوفاة "م" 24 عاما، محاسب، وزوجته "س" 20 عاما، طالبة، داخل حمام شقتهما بمدينة الفيوم.

وجاء في تحريات وتحقيقات العميد رجب عبدالله غراب رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، والرائد أحمد الهاين رئيس مباحث قسم أول، تحت إشراف اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، أن الزوجين احتفلا بزفافهما وأثناء وجودهما داخل الحمام سويًا، تسرب الغاز الطبيعي من السخان واختناق الاثنين.