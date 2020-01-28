كان يكبرها بـ22 عاما.. قصة حب شادية وعماد حمدي في ذكرى وفاته

لُقب بفتى الشاشة الأول، وقع في غرامه جميلات السينما المصرية، خلال فترة الخمسينيات والستينيات، تزوج من 3 سيدات، إحداهن الفنانة شادية، دلوعة الشاشة، والتي ارتبط بها وأحبها منذ الوهلة الأولى حينما وقع عينه عليها، بعدما تسلل إلى قلبها المحطم والمنكسر، عقب خسارة حبيبها الأول، إنه الفنان عماد حمدي.

ويتزامن اليوم 28 يناير، ذكرى وفاة الفنان عماد حمدي، الذي رحل عن عالمنا قبل 36 عامًا، ويقدم "هُن" قصة حبه مع الفنانة شادية، خلال السطور التالية.

كان لولادة الحب بين شادية وعماد حمدي قصة فريدة، فقد كانا يعملان معا في فيلم "أقوى من الحب"، وحدث أن سقطت أثناء تصوير المشهد، فبادر "عماد" بمساعدتها دون تردد، وبهذه الطريقة تسلل لقلبها وعقلها في آنٍ واحد، رغم فارق السن بينهما، وزواجه من الفنانة المسرحية فتحية شريف، فقام بالانفصال عنها رغم إنجابه منها ابنه "نادر".

Advertisements

لم يستطع "عماد" إقصاء نظراته عن شادية حينما كانا بقطار الرحمة، بعد ثورة 1952 لجمع التبرعات، وأثناء عودتهما في محطة مصر صافحها بالضغط على يدها وقد تم عقد قرانهما أثناء تصوير بعض مشاهد فيلم "أقوى من الحب" بالإسكندرية.

ومع انتشار شائعات حول وجود علاقة حب تجمعه بالفنانة فاتن حمامة، بعد اشتراكهما في فيلم "لا أنام"، وقع حمدي، في حب الفنانة شادية، واستمر زواجهما 3 أعوام، رغم رفض عائلتها لأنه يكبرها في العمر بحوالي 22 عامًا، وفي أول زواجهما واجه مشاكل كثيرة بسبب نفقة زوجته الأولى وهي الفنانة فتحية شريف.