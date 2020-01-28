والدة لاعب اليد عن صورة تقبيل قدميها: ده طبع ابني

علقت الدكتورة آمال الخواجة، والدة محمد ممدوح هاشم لاعب منتخب مصر لكرة اليد، على صورة نجلها وهو يقبل قدمها وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC".

وهنأت الخواجة الشعب المصري لفوز المنتخب الذي وصفته بالصعب "ولادي كلهم كانوا موجودين تحت ضغط عصبي محدش يتخيله 15 ألف متفرج ومش أي متفرجين وكانوا بيساندوا فريقهم بكل قوة وعصبية".

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وتابعت: "الشعب التونسي جميل جدا لأن فيه ناس كويسين وكانوا شعب جميل جدا".

وعن كواليس الصورة قالت: "أنا متفاجئتش لأن ده طبع ابني، وابني قبل ما بيخرج من البيت بيوطي على رجليا يبوسها وأول ما بييجي من السفر بيوطي بيبوس رجلي ومبيخجلش إنه يعمل كده حتى لو في الشارع وأنا مستغربة لأن ده موقف عادي وهو شافني ببكي بعفوائية تماما عمل الموقف ده وبالنسبة له موقف عادي وأنا متعودة عليه".