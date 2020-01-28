الثلاثاء.. رشا قلج المصرية الأكثر تأثيرا في أفريقيا بمعرض الكتاب

وجهت وزارة الثقافة الدعوة للدكتورة رشا قلج الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك الدولية الخيرية، والمصرية الأكثر تأثيرا في إفريقيا لعام 2019، للمشاركة في معرض الكتاب الدولي في دورته الـ51 بندوة تقام بقاعة "جمال حمدان" في الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء 28 يناير وتديرها الإعلامية والأديبة سلمى أنور.

وأعربت قلج عن سعادتها بالمشاركة في معرض الكتاب الحدث الثقافي الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، وقالت: إن احتفاء معرض القاهرة الدولي للكتاب بأفريقيا هذا العام ليحمل شعار "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع" هى إشارة كبيرة إلى الاهتمام المصرى الحقيقي بكل جوانب التواصل الإنساني والثقافي مع دول القارة السمراء ليتكامل ذلك مع الدور الفعال الذي تلعبه القيادة السياسية لإعادة جسور التواصل مع أبناء القارة الواحدة.

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وأكدت أنها نجحت خلال عملها فى أفريقيا في استخدام الكتب وقصص الأطفال كوسيلة لإحداث التغيير داخل المجتمعات الأفريقية، وقالت: يمكننا نقل الثقافة والأفكار والمعاني والقيم المصرية إلى جميع أنحاء أفريقيا، والمساهمة بشكل فعال في تعزيز العلاقات الاجتماعية، ما يؤدي إلى زيادة الترابط بين الشعوب الأفريقية والثقافة المصرية.

وحصلت قلج على لقب السيدة الأكثر تأثير وإلهاما في مجال العمل الاجتماعي ضمن 100 شخصية بالقارة الأفريقية لعام 2019، والتي منحتها إياها مجلة "نيو أفريكان" الإنجليزية، التي تصدر في لندن، وكان من بينها النجمين المصريين العالميين محمد صلاح و رامي مالك الفائز بجائزة الأوسكار.