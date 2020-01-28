طريقة عمل باذنجان بانيه

يعتبر باذنجان البانية، من أكثر الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين والتي تتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها، بطرق مختلفة. وإليك طريقة عمل باذنجان البانية، على طريقة الشيف"نجلاء الشرشابي". مقادير باذنجان البانية باذنجان شرائح طماطم شرائح جبنة موتزاريلا جبنة شيدر أحمر وأصفر فلفل أخضر بطاطس شرائح مقلية كريمة Advertisements دقيق بيض بهارات ملح وفلفل طريقة تحضير باذنجان بانية - يوضع شرائح الباذنجان في خليط الدقيق والبيض والبهارات والبقدونس - ثم يقلى في الزيت حتى يصل إلى اللون الذهبي - ثم يترك حتى يبرد ثم يوضع رشة كريمة في البايركس - ثم ترص شرائح الباذنجان ثم تضاف عليها شرائح البطاطس - ثم تضاف شرائح الفلفل والطماطم ثم يضاف رشة من الجبنة الموتزاريلا والجبنة الشيدر الأحمر والصفر ثم يضاف رشة من الكريمة وتدخل الفرن حتى تذوب الجبن وتقدم

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