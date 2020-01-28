لميس الحديدي تتعرض للتنمر على الهواء.. وترد: دي حجج البليد

تعرضت الإعلامية لميس الحديدي، لواقعة تنمر، على الهواء، حيث تلقت رسالة من أحد متابعيها على السوشيال ميديا، انتقد فيها تعليقها على حكم المحكمة الإدارية العليا على مسألة منع النقاب في الجامعات المصرية، وقال لها المتابع: "أنتي مالك يا لميس؟ خليكي في شعرك والقصة".

وعلقت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "القاهرة الآن"، على شاشة "العربية الحدث": "أنا مصرية وهذه قضية تخص المجتمع؟ وإنت إيه مشكلتك مع شعري والقصة؟ حاجة غريبة جداً الصراحة وبقرأ اسمك ورديت عليك عادي جداً".

وتابعت: "على فكرة ده تنمر وهذه مشكلة كبيرة زي بقى شعرك والقصة والباروكة اللي هيا مش موجودة أصلاً"، موضحة أن "التنمر أصبح وسيلة للانتقاد بعيداً عن وجهة النظر بل إلى الشخصية نفسها، مثل ذلك الذي انتقد شعري ولبسي وقصتي، يا أخي اتكلم وقدم وجهة نظرك في قصة النقاب، التنمر هي حجة البليد".