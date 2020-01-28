طريقة عمل شوربة السبانخ للشتاء

الشوربة من أفضل المقبلات التي تنتاولها في الشتاء لتشعر بالدفء، بدءا من شوربة العدس، والكريمة، وحتى شوربة السبانخ، اللذيذة والمغذية، وتعتبر مشروبا مثاليا لشتاء دافء. المقادير 3 ملاعق كبيرة زبد. ثمرة بصل مفروم. 4 أكواب سبانخ مفرومة. 1/2 كوب ماء. 4 ملاعق كبيرة دقيق. مكعب مرق دجاج. 8 أكواب حليب. ملح وفلفل أسود. Advertisements طريقة التحضير يسخن الزبد في قدر كبير على النار ويقلب معه البصل حتى يذبل. تضاف السبانخ والماء ويقلب الخليط تصبح السبانخ طرية. يضاف الدقيق ويحرك الخليط دقيقة. يضاف الحليب بالتدريج مع التحريك حتى يصبح المزيج ناعماً. يضاف مكعب مرق الدجاج والملح والفلفل الأسود، ويترك المزيج حتى يغلي. يصب المزيج في الخلاط حتى يصبح كريمي. 7. أعيدي المزيج للقدر وسخنيه ثم اسكبي في أطباق الشوربة وزيني الوجه بجبنة البارميزان المبشورة حسب الرغبة. طريقة التحضير

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