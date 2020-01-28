فيديو.. عريس يلعب "PUBG" في الكوشة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بكثافة، خلال الساعات القليلة الماضية، لعريس وهو منشغل باللعب على هاتفه بعيدا عن أجواء الفرح.

وظهر العريس، الذي لم يتم التعرف على جنسيته في المقطع المتداول، الذي نشرته "روسيا اليوم"، وهو يلعب في هاتفه المحمول ألعاب إلكترونية، وسط عُرس شعبي بإحدى الصالات التي بدت عليها الفخامة.

ومارس العريس، خلال مقطع الفيديو، لعبة القتال المعروفة باسم بابجي "PUBG" وأمامه طاولة الضيافة، مع رقص الكثير من الشباب والشبان فرحًا بالزفاف، وتسمّر العروس بمكانها، بجانب العريس، الذي ترك الاحتفال وانشغل بجواله.