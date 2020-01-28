الثوم منها.. 5 توابل مفيدة تحمي قلبك من الأمراض (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث: تلعب الأطعمة والمشروبات دورًا هامًا في الحماية من أمراض القلب، وهناك بعض أنواع التوابل أيضًا التي تساهم في حماية القلب من التعرض للمشكلات الصحية المختلفة. لقراءة المزيد عن. 5 توابل مفيدة تحمي قلبك من الأمراض اضغط هنـــــا:

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