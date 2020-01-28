كشفت الفنانة غادة عبدالرازق خلال لقائها مع برنامج MBC Trending، الذي يذاع عبر فضائية MBC، عن مسلسلها الجديد "سلطانة المعز"، والذي تأمل أن يلحق الموسم الرمضاني.
وعلى هامش حديثها عن المسلسل تحدثت غادة عبدالرازق عن الصورة التي نشرتها منذ يومين مرتدية فستان زفاف، ونفت أن تكون ارتبطت، وقالت لـ"البرنامج"، "هو أنا كنت أتمنى بس لا مش حقيقي، وأوضحت أنها جلسة تصوير لفيلمها الجديد حفلة 9".
وقالت إن مواصفات فتى أحلامها أن "يكون محترم، طموح، بيحبني، والموصفات الطبيعية، ومش لازم يكون عنده فلوس بالهبل".
يذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق أثارت الجدل مؤخرا، بنشرها صورة لها بفستان زفاف عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
واعتقد متابعوها أنها ستتزوج، وكانت أبرز التعليقات على الصورة، "مبروك يا عروسة"، و"نفسي تكوني من نصيبي"، و"إنتي تجوزتي ولا إيه؟"، و"إنتي عروسة؟".
كانت هذه تفاصيل خبر مش لازم فلوس بالهبل.. 4 مواصفات لفتى أحلام غادة عبدالرازق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.