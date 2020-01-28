مش لازم فلوس بالهبل.. 4 مواصفات لفتى أحلام غادة عبدالرازق

كشفت الفنانة غادة عبدالرازق خلال لقائها مع برنامج MBC Trending، الذي يذاع عبر فضائية MBC، عن مسلسلها الجديد "سلطانة المعز"، والذي تأمل أن يلحق الموسم الرمضاني.

وعلى هامش حديثها عن المسلسل تحدثت غادة عبدالرازق عن الصورة التي نشرتها منذ يومين مرتدية فستان زفاف، ونفت أن تكون ارتبطت، وقالت لـ"البرنامج"، "هو أنا كنت أتمنى بس لا مش حقيقي، وأوضحت أنها جلسة تصوير لفيلمها الجديد حفلة 9".

وقالت إن مواصفات فتى أحلامها أن "يكون محترم، طموح، بيحبني، والموصفات الطبيعية، ومش لازم يكون عنده فلوس بالهبل".

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يذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق أثارت الجدل مؤخرا، بنشرها صورة لها بفستان زفاف عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واعتقد متابعوها أنها ستتزوج، وكانت أبرز التعليقات على الصورة، "مبروك يا عروسة"، و"نفسي تكوني من نصيبي"، و"إنتي تجوزتي ولا إيه؟"، و"إنتي عروسة؟".