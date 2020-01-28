الامارات | أفراح المنصوري والخييلي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح المنصوري والخييلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام سعيد راشد جمعة المنصوري، حفل استقبال بمناسبة زفاف نجليه علي وراشد إلى كريمتي سعيد ناصر سعيد الخييلي، وذلك في صالة رماح بمدينة العين. حضر الحفل عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وأعيان قبيلتي المنصوري والخييلي، وجمع من المدعوين. وتخللت الحفل عروض فنية من التراث الإماراتي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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