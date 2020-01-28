الامارات | أفراح العامري والشامسي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت عائلة المرحوم بدر بن عمير العامري، حفل استقبال بمناسبة زفاف نجلها عمير إلى كريمة محمد خميس بن حريب الشامسي. حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة احتفالات الظاهر بمدينة العين، عدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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