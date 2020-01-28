الامارات | أفراح البلوشي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح البلوشي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقيم حفل استقبال بمناسبة زفاف عيسى سيف راشد حميد عبدالله البلوشي إلى كريمة مطر راشد حميد عبدالله البلوشي، وزفاف سيف عبدالله سعيد سالم البلوشي إلى كريمة سيف راشد حميد عبدالله البلوشي. حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة احتفالات هيلي في مدينة العين، عدد من وجهاء القبائل وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع كبير من الأهل والأصدقاء. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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