الامارات | أوربان يغادر «غرامي» بسبب كيدمان

شكرا لقرائتكم خبر عن أوربان يغادر «غرامي» بسبب كيدمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اضطر مغني الكانتري، كيث أوربان، مغادرة حفل جوائز غرامي، بسبب مرض زوجته، النجمة الأسترالية، نيكول كيدمان. وأفاد موقع «كونتاكت ميوزيك» الإلكتروني، أمس، بأنه رغم اعتياد الزوجين المحبين دعم أحدهما الآخر في الفعاليات الكبرى، سار كيث (‏‏52 عاماً)‏‏ على السجادة الحمراء بمفرده، لأن زوجته (‏‏52 عاماً) كانت في المنزل، بسبب إصابتها بالإنفلونزا. وحرص كيث على مغادرة الحفل، لكي يعود لتمريض زوجته. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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