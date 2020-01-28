الامارات | سيلينا: كنت ضحية للإيذاء العاطفي

شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا: كنت ضحية للإيذاء العاطفي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت المغنية الأميركية الشابة، سيلينا جوميز، أنها تشعر بأنها كانت «ضحية» للإيذاء العاطفي، خلال علاقتها السابقة والمتقطعة مع المغني الكندي الشهير جاستين بيبر، التي استمرت لمدة خمسة أعوام.

ونقل موقع «كونتاكت ميوزيك» الإلكتروني، أمس، عن المغنية، قولها إنها على الرغم من شعورها بأن الفترة التي قضتها مع بيبر، كانت «رائعة»، إلا أنها كانت سعيدة أيضاً عندما انتهت تلك العلاقة.