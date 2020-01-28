الامارات | 6000 طالب وطالبة في ضيافة «ذاكرة الوطن»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكثر من 6000 طالب وطالبة استقبلتهم منصة «ذاكرة الوطن» التي يشارك بها الأرشيف الوطني في مهرجان الشيخ زايد بنسخته الحالية، ويأتي حرص الطلبة على تنفيذ الرحلات المعرفية والترفيهية إلى منصة «ذاكرة الوطن» لما لها من أثر كبير في تعزيز القيم الوطنية والأخلاقية لديهم، وإثراء ذخيرتهم المعرفية بالمعلومات التراثية والتاريخية الموثقة الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مناهج التاريخ والتربية الوطنية التي يتلقونها على مقاعد الدراسة. وكلّف الأرشيف الوطني فريقاً من المختصين والخبراء في قسم البرامج التعليمية لمرافقة الطلبة في منصة «ذاكرة الوطن»، وتقديم المعلومات لهم وفق ما يتناسب مع سنهم ومراحلهم الدراسية. وفي منصة «ذاكرة الوطن» يتعرف الطلبة الى جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في تأسيس الدولة، وإلى قصة اتحاد الإمارات السبع، بفضل جهود القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسين، وفي قسم «على خطى زايد» يتتبع الطلبة خطى القائد المؤسس في مجالات عدة، كاهتمامه - رحمه الله - بالعنصر البشري وتنمية الموارد البشرية، ودبلوماسيته، واهتمامه بالزراعة والصحة، والتعليم وغيرها من المجالات الحيوية المهمة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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