الامارات | مغنية شابة تكتسح «غرامي الموسيقية»

شكرا لقرائتكم خبر عن مغنية شابة تكتسح «غرامي الموسيقية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت المغنية الأميركية بيلي إيليش على نصيب الأسد في حفل توزيع جوائز غرامي الموسيقية، بعد فوزها بكل الجوائز الأربع الكبرى، وهي أفضل ألبوم وأفضل أغنية وأفضل تسجيل خلال العام وأفضل فنانة صاعدة.

وفازت إيليش بجائزة أغنية العام عن أغنيتها «شخص سيئ» (باد جاي)، كما حصلت على جائزة أفضل تسجيل خلال العام عن الأغنية نفسها.

حصلت إيليش (18 عاماً) أيضاً على جائزة ألبوم العام عن ألبومها «عندما ننام جميعاً أين نذهب؟» (هون وي أل فول سليب هوير دو وي جو؟».

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وبدأ حفل توزيع جوائز جرامي بإهداء الحفل لنجم كرة السلة كوبي برايانت الذي لقي حتفه في حادث طائرة هليكوبتر خارج لوس أنجلوس يوم الأحد.

إيليش حصدت جوائز أفضل ألبوم وأغنية وتسجيل وفنانة صاعدة.