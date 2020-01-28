الامارات | روبوت يعرض أوبرا «جمال مخيف» في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن روبوت يعرض أوبرا «جمال مخيف» في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف مؤسسة الشارقة للفنون يوم الجمعة المقبل، ضمن معرض «تراكيب الرنين»، العرض الأول في الشرق الأوسط لأوبرا «جمال مخيف»، في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.
وتستكشف أوبرا «جمال مخيف»، التي يقودها روبوت آلي يطلق عليه «آلتر3»، بمرافقة الأوركسترا السمفونية الوطنية، العلاقة بين الإرهاب والجمال وخوف البشرية من أن تصبح زائدة على الحاجة في المستقبل.
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