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الامارات | روبوت يعرض أوبرا «جمال مخيف» في الشارقة

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الشارقة ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف مؤسسة الشارقة للفنون يوم الجمعة المقبل، ضمن معرض «تراكيب الرنين»، العرض الأول في الشرق الأوسط لأوبرا «جمال مخيف»، في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.

وتستكشف أوبرا «جمال مخيف»، التي يقودها روبوت آلي يطلق عليه «آلتر3»، بمرافقة الأوركسترا السمفونية الوطنية، العلاقة بين الإرهاب والجمال وخوف البشرية من أن تصبح زائدة على الحاجة في المستقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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