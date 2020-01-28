الامارات | سحر «نساء صغيرات» يصل الشرق الأوسط

شكرا لقرائتكم خبر عن سحر «نساء صغيرات» يصل الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «إمباير إنترتينمنت» المتخصصة في السينما والترفيه عن طرحها لفيلم «نساء صغيرات» Little Women في دور السينما ضمن منطقة الشرق الأوسط يوم 30 الشهر الجاري.

وكانت الشركة قد استضافت، أول من أمس، عرضاً خاصاً للفيلم في سينما عقيل ضمن السركال أفنيو بدبي، تلته جلسة نقاش حول الفيلم، حيث ضمت الجلسة التي حملت عنوان «لسن نساء صغيرات» بعضاً من أكثر سيدات دبي إلهاماً ونجاحاً.

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وحضر الفعالية عدد من الضيوف المميزين، أمثال أحلام البولوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب؛ وغيتا مجدي، مديرة اتصالات المجموعة لدى شركة فيات كرايسلر للسيارات - الشرق الأوسط؛ والكاتبة الإماراتية المبدعة روضة المري، حيث شاركن تجاربهن الشخصية وقدمن صورةً نموذجيّةً عن الأنثى الناجحة وإنجازاتها في منطقة الشرق الأوسط والعالم. ويشجّع فيلم «نساء صغيرات» كل امرأة على كتابة قصة حياتها التي ترغب بعيشها بملء إرادتها مثل ضيفات الجلسة الأربع اللاتي امتلكن ذات التصميم والإرادة للتحكّم في مسار حياتهنّ الفريد.

ويذكر أن الفيلم مرشّح لنيل ست جوائز خلال حفل الأوسكار المرتقب لعام 2020، وأبرزها جائزة الأوسكار لأفضل صورة. ويروي الفيلم، الذي يحمل الرؤية الإخراجية للمبدعة جريتا جيروج، حكايةً مفعمةً بالذكريات واللحظات المهمة والحوادث المصيرية وصراعات الإرادة الحرة التي شكّلت قصة حياة الشقيقات مارش الأربع - جو، الكاتبة المستقّلة عاشقة التحدي؛ وميج، الشابة الواعية والداعمة صاحبة المبادئ والتي تسعى لأن تصبح ممثلة؛ إضافة إلى بيث، الموسيقية المرهفة ذات القلب المنفتح؛ وإيمي، الرسامة الطموحة ذات العقلية الذكية - حيث يصور الفيلم مراحل بلوغ وتطوّر شخصية كل من الشقيقات اللاتي يختلفن في طريقة تفكيرهن، ولكن يجمعهن رابط متين من الأخوّة.

ومثّلت أدوار الشقيقات جو وميج وإيمي وبيث مارس كلّ من النجمات سيرشا رونان وإيما واتسن وفلورانس بوج وإليزا سكانلين على التوالي.