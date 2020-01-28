الامارات | 250 ألف زائر لـ «آثار الشارقة في لشبونة»

شكرا لقرائتكم خبر عن 250 ألف زائر لـ «آثار الشارقة في لشبونة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقطب معرض آثار الشارقة، الذي تنظمه هيئة الشارقة للآثار في المتحف الوطني للآثار بالعاصمة البرتغالية لشبونة، أكثر من 250 ألف زائر خلال 45 يوماً. ويشكّل المعرض نافذة حضارية جديدة افتتحتها الشارقة لتطل عبرها إلى العالم، مقدمة تراثها وآثارها وتاريخها عبر شراكات معرفية أكاديمية تحقق تطلعاتها في محاورة الآخر والتواصل معه. ويضم المعرض الذي جاء تحت عنوان «الثقافة والهوية لتراث الشارقة الأثري»، 150 قطعة أثرية، ويفتح أبوابه أمام الجمهور والزوار حتى أبريل 2020، وجاءت إقامة المعرض تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين هيئة الشارقة للآثار ومعهد الآثار في جامعة نوفا لشبونة، وبهدف تعزيز أواصر التعاون في مجال التنقيبات الأثرية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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