الإفتاء توضح حكم صلاة المرأة بـ البيجامة

قال الشيخ محمود شلبى، مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على إمكانية صلاة المرأة بالبنطلون، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وظهر الشيخ في بث مباشر ورد على عدد من الأسئلة، واحد منها جاء كالتالي، "أصلي بالبيجامة على الخمار في البيت هل هذا جائز؟".
وجاء في رد الشيخ محمود شلبي أن للصلاة عدد من الشروط كي تكون صحيحة، واحدا من تلك الشروط هي الملابس وستر العورة.
وأكمل حديثه قائلا: "عورة الرجل من سرته إلى ركبيته، والمرأة كل الجسد، ما عدا الكفين والقدمين والوجه".
وقال عن شروط تغطية الجسم: "تكون الملابس ساترة لكل الجسم، متكونش شفافة ولا كاشفة".
وأكمل: "لو الخمار مع البنطلون ساترا مستوفيا للشروط يبقى صحيحا ولا خطأ فيه".
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