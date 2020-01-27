أبو القمصان: امرأة عربية من بين كل 3 سيدات تتعرض للعنف من زوجها

تحدثت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، في ندوة "نحو ثقافة جديدة: مناهضة التمييز والتنميط لدى الأطفال والناشئة"، أقيمت بمعرض الكتاب، أن المعرض محفور داخل قلب جميع الحاضرين، ولنا مع ذكريات عزيزة، وان أسعد لحظات حياتها كانت عندما تذهب وهي صغيرة مع والدها إلى معرض الكتاب.

وأوضحت "أبو القمصان" أن "أولادنا يعيشون في عصر مختلف تماما عكس العصر عما عيشنا فيه، ونجبرهم بتقاليدنا التي تربينا عليها، وذلك سيولد أفكار داخل المجتمع مختلفة ومتناقضة"، مؤكدة أن هناك عنف أسري غير مسبوق داخل المجتمع العربي، وهو من الزوج تجاه الزوجة ويمثل 35%، أي هناك أمرأة تتعرض للعنف من ضمن كل 3 سيدات من زوجها الذي من المفترض أنه يمثل لها السند في الحياة الزوجية.

وأشارت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إلى هناك العديد من حالات الطلاق داخل المجتمع العربي، وتحتل السعودية المرتبة الأولى وتليها مصر، وذلك نتيجة أزمة كبيرة داخل المنظومة بالكامل، مضيفة "نحن أمة معلقة في الزمن لا قادرة تطلع لقدام ولا ترجع لورا".